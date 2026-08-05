Schira – Zeballos, ad oggi il Celta Vigo guida la corsa. La situazione

Ad oggi è il Celta Vigo a guidare la corsa per Exequiel Zeballos, esterno d’attacco del Boca Juniors ed obiettivo di mercato del Napoli. I colloqui con il giocatore sono però in fase di stallo, motivo per cui diverse pretendenti hanno ripreso quota. Adesso, la società più vicina all’argentino è quella galiziana che, come riporta il giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira sul suo profilo X, ha avuto dei contatti positivi con l’agente. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Come riportato la scorsa settimana i colloqui tra il Napoli ed Exequiel Zeballos sono attualmente in stallo. Per cui, attualmente il Chelsea guida la corsa al giocatore. Oggi ci sono stati contatti positivi tra il Celta e l’agente del calciatore per un contratto fino al 2031”.