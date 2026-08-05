Romano – Theo Hernandez-Napoli, più fantasia che realtà: il francese guadagna troppo e l’Ah-Hilal non lo cede

Negli ultimi giorni, Theo Hernandez è stato accostato al Napoli. Un’operazione di mercato che avrebbe del clamoroso, ma che di fatto è da considerarsi più di fantasia che non di realtà. Lo svela il giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube. Secondo quanto da lui riportato, l’operazione è infattibile perché il francese ha uno stipendio troppo elevato per i parametri della Serie A e perché il suo club, l’Ah-Hilal, non lo ha messo sul mercato. Di seguito, ecco quanto da lui svelato.

“Theo Hernandez è un nome che torna con continuità nel nostro mercato, anche perché ha lasciato un certo ricordo per le sue prestazioni al Milan. È stato accostato a Juventus e Napoli, ma è da considerarsi un’operazione di fantasia più che di realtà. Il francese guadagna tantissimo, inoltre, l’Al-Hilal non lo ha inserito tra i calciatori in uscita. Non so da dove sia emersa questa voce di un suo possibile ritorno in Italia”.