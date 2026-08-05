Romano – Lukaku, futuro sempre più lontano da Napoli: non si è presentato in ritiro

Romelu Lukaku non si è ancora presentato nel ritiro del Napoli. Il belga, il cui futuro è ancora da definire, era oggi atteso a Castel di Sangro insieme al connazionale Kevin De Bruyne. Stando però a quanto riportato sui propri canali social dal giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano, l’ex Inter non è ancora giunto in Abruzzo. Un dettaglio che lo allontana ancor di più dai partenopei, visto anche il forte interesse dell’Atlanta United. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Romelu Lukaku finora NON si è presentato nel ritiro del Napoli. Il suo futuro è sempre più lontano dagli azzurri con interesse forte dall’Atlanta United in MLS, in attesa di capire se entreranno in scena altri club”.