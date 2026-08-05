Moretto – Zeballos, il Celta Vigo ha chiesto informazioni al Boca

La trattativa tra il Napoli ed Exequiel Zeballos è attualmente in standby. Da diverso tempo, il club partenopeo ha definito l’accordo con il calciatore, che non vede l’ora di vestire l’azzurro. Ma, perché la società possa tesserare l’argentino, c’è prima bisogno di eseguire alcune cessioni. Motivo per cui non è stato possibile siglare il suo approdo all’ombra del Vesuvio. Intanto, diversi club iniziano a farsi vivi con più insistenza. Uno di questi, riporta il giornalista ed esperto di calciomercato Matteo Moretto sul suo profilo X, è il Celta Vigo. Il club galiziano ha infatti chiesto informazioni al Boca Juniors per il classe 2002. Di seguito, ecco quanto riportato. “Il Celta ha chiesto informazioni per Exeqiel Zeballos del Boca”.

El Celta ha preguntado por Exequiel Zeballos, del Boca. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 4, 2026