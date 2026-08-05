Il Mattino – Zeballos, aspettare fino alla fine del mercato un azzardo. L’argentino piace in Premier e in Liga

Senza le cessioni, non può sbloccarsi la trattativa per portare Exequiel Zeballos al Napoli. L’argentino, riporta Il Mattino, è ancora saldamente degli azzurri, ma il mancato ingaggio potrebbe addirittura compromettere tutto. Infatti, non mancano per lui gli interessi di diversi club di Premier League e di Liga. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“Zeballos, per esempio: l’argentino resta saldamente nelle mani degli azzurri, ma per quanto? Le cessioni non arrivano per il Napoli, quindi non arriva neppure l’ingaggio dell’esterno del Boca Jr, che resta senza una vera squadra e con il contratto in scadenza. Immaginare di ritrovarlo così al termine del mercato estivo è un azzardo, anche perché le altre richieste non mancano da club spagnoli e di Premier League che si sono fatti sotto ricevendo un “no grazie” come risposta. Almeno per ora”.