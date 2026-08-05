Il Mattino – Napoli-Osasuna, Allegri ripartirà dalle impostazioni viste a Dimaro. I dettagli

Oggi il Napoli disputerà la prima delle sue tre amichevoli estive in programma per questo pre campionato. L’avversario sarà l’Osasuna, reduce da tre vittorie su tre nelle sue prime amichevoli. Appuntamento alle ore 18:30 al Teofilo Patini di Castel di Sangro. Allegri, racconta l’edizione odierna de Il Mattino, ripartirà dalle migliori impressioni viste a Dimaro. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Senza certezze perché gli spagnoli hanno cambiato volto (e sistema di gioco) in ogni uscita fin qui e perché questo Napoli non è ancora sbocciato. Max li ha provati anche ieri pomeriggio in campo, partendo dalle impostazioni viste a Dimaro: ma quello, oggi, è già un altro calcio. L’assenza di Gutierrez lascia spazio a Spinazziola a sinistra. Chi di certo non sarà in campo sarà Kevin De Bruyne: da oggi però è a disposizione di Allegri (anche Ngonge, arivato ieri in ritiro). Con Kevin in ritiro si vedrà forse per la prima volta la vera idea del Napoli di Max, dall’altra parte lo stato fisico non sarà di certo dei migliori. C’è da lavorare su tutto: affinità elettive in campo, voglia di fare gol, mettere benzina importante. Sarà dato spazio a tutti, certo, ma l’Europa non è una passeggiata nemmeno in amichevole. Per evitarsi passaggi a vuoto come quello contro Brest e Casertana di un anno fa. L’estate non dice tutto, ma dice tanto. Dirà tanto anche a Allegri, chiamato a rispondere subito sul campo”.