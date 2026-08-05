Il Mattino – Lukaku, questa può essere la settimana dell’offerta dell’Atlanta United. La situazione

Il futuro di Romelu Lukaku è ancora tutto da scrivere. Il belga ha terminato le sue vacanze ed è pronto a mettersi a disposizione di Max Allegri, ma le voci di mercato sono insistenti. Gli interessi di club turchi e arabi non sono mai cessati, e la pista americana (Atlanta United) si fa assai squillante. Motivo per cui il suo agente Pastorello ed il suo legale Ledure sono al lavoro tra le parti. In questa settimana, riporta l’edizione odierna de Il Mattino, potrebbe arrivare l’offerta: 5-7 milioni agli azzurri, che però vorrebbero guadagnarci qualcosa in più. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Intanto saranno ore caldissime per Romelu Lukaku, che le sue vacanze le ha ormai finite e sarebbe chiamato a mettersi a disposizione di Max Allegri. Ma è ovvio che il mercato abbia la precedenza e faccia la differenza. Sono tre i fronti per il futuro: sullo sfondo ci sono la Turchia e l’Arabia che non si sono mai fermate e che da mesi seguono il belga. Ma da qualche giorno è tornata prepotente la pista americana con Atlanta in Mls. Gli americani fanno sul serio, vogliono Romelu dove si è visto l’ultima volta con la maglia della nazionale al Mondiale. E lo vogliono anche subito. Anche per questo sono ore importantissime. Il club è aggiornato quotidianamente, l’agente Pastorello e Sebastien Ledure (legale del bomber) sono al lavoro per le parti. Può essere la settimana dell’offerta, questa, con gli americani che nelle idee non si spingerebbero oltre i 5-7 milioni di euro per convincere il Napoli, con gli azzurri che però vorrebbero guadagnarci qualche milione in più. Cedere Lukaku significherebbe liberarsi di una quota importante di milioni di ingaggio. Ma anche un primo passo verso il monte di cessioni che aspetta”.