Il Mattino – Badiashile e il Napoli si vogliono, ma il Chelsea vuole condizioni più favorevoli per l’ok. La situazione

Il Napoli ha scelto Benoit Badiashile per la difesa. L’affare sembra ben instradato, in quanto il francese ha accettato la destinazione. Ciò che però frena la trattativa è la resistenza del Chelsea, che vorrebbe ricavare una somma in denaro visto il cospicuo investimento effettuato tre stagioni fa per il difensore. Gli inglesi, riporta l’edizione odierna de Il Mattino, preferirebbero cedere il giocatore a titolo definitivo oppure optare per la strada del prestito con obbligo. Diversa la strategia dei partenopei, che hanno offerto un prestito con diritto di riscatto. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Il Napoli vuole Benoit Badiashilee Benoit Badiashile vuole il Napoli. Peccato, però, che sia anche il Chelsea a dover decidere. E gli inglesi vogliono ricavare dalla cessione del centrale francese la miglior soluzione possibile. Due le prerogative: una cessione definitiva e un prezzo del cartellino alto, che possa almeno giustificare l’investimento fatto tre estati fa. E che non ha reso come si sperava. Il Napoli non arriverà a quelle cifre, ovviamente, ma è difficile immaginare che i Blues possano accettare parametri non favorevoli, almeno in parte. Se fosse per Xabi Alonso, il francese già in azzurro, ma in mezzo ci sono le cifre e quelle fanno la differenza. Quella del Napoli è stata chiara fin qui: prestito oneroso a circa 3 milioni di euro con diritto di riscatto che non superi in totale i 20 milioni in tutto. Cifre sicuramente impegnative per un calciatore che nell’ultimo anno ha giocato pochissimo ma che evidentemente il Chelsea non può accettare. Il club ha avuto contatti continui nell’ultima giornata e immagina di poter far breccia nel cuore dei Blues. E anche nel portafogli. Gli inglesi non hanno mai chiuso a un prestito con diritto di riscatto, ma vorrebbero ricavarci economicamente una cifra più alta. O, al contrario, trasformare il diritto in obbligo, ovviamente venendo incontro al Napoli sulle cifre. La trattativa è nella sua fase centrale, ora tutto sta nelle abilità delle due parti”.