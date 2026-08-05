Gutierrez saluta il Napoli: “Sarò sempre grato! Qui ho imparato tanto, orterò sempre con me l’affetto dei tifosi”

Miguel Gutierrez è appena diventato un nuovo calciatore del Bayer Leverkusen. Lo spagnolo lascia il Napoli dopo una sola stagione per la cifra di 30 milioni di euro. Sui suoi profili social, il calciatore ha pubblicato una lettera in cui saluta e ringrazia l’ambiente partenopeo. Di seguito, ecco quanto scritto.

“È stato un anno molto importante e speciale nella mia carriera. Dire addio non è mai facile, soprattutto quando senti che un’intera città ti sostiene e ti è sempre accanto con tutto il cuore. Ora è arrivato il momento di lasciare questo club, dove in un solo anno ho imparato tanto, sono cresciuto come persona e ho vissuto momenti e ricordi che porterò sempre con me. Ma soprattutto, porto con me l’affetto e la passione di tutti i tifosi. Per me questa è una delle cose più importanti e proprio per questo voglio ringraziarvi di cuore. Ho sempre giocato cercando di godermi il calcio, con la voglia e l’ambizione di vincere ogni giorno. Vi sarò sempre grato per tutto quello che mi avete dato durante quest’anno: al club e a tutte le persone che ne fanno parte, che lavorano ogni giorno e che lo rendono grande”.