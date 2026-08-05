Gazzetta – Ritorno di fiamma per Atubolu. Il portiere vuole l’Italia

Il Napoli torna su Noah Atubolu, portiere del Friburgo ricercato già nelle ultime sessioni di mercato. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il tedesco vorrebbe giocare in Italia e guarda con interesse alla proposta degli azzurri in quanto parteciperanno alla prossima Champions League. Di seguito, ecco quanto riportato.

“L’entourage di Atubolu è in arrivo in Italia e nei prossimi giorni potrebbe avere un contatto diretto sia con il Napoli sia con la Juve: azzurri e bianconeri hanno la stessa esigenza, vedremo chi farà il primo passo ufficiale. Atubolu ha un contratto in scadenza nel 2027 e ha già rifiutato più volte la proposta di rinnovo del Friburgo. Il portiere ha le idee chiare: vuole giocare in Italia e guarda con interesse all’opzione Napoli, che gli permetterebbe anche di giocare la Champions League. Il Friburgo ha già fatto il prezzo, 15 milioni: più o meno quello che il Napoli conta di incassare dalla possibile cessione di Milinkovic-Savic, che ha estimatori all’estero, anche se al momento non è mai arrivata una offerta ufficiale. Atubolu ha 24 anni, un fisico possente e una grande personalità. E per il Napoli si tratterebbe di un investimento a lungo termine, visto che Meret – attualmente considerato il titolare da Allegri – ha anche lui un contratto in scadenza la prossima estate. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se l’idea può trasformarsi in affare. Atubolu aspetta l’Italia. Napoli sarebbe la piazza giusta per la definitiva consacrazione”.