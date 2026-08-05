Gazzetta – Lukaku, futuro segnato al Napoli. Parlerà con Allegri, ma l’Atlanta United fa sul serio

Il futuro di Romelu Lukaku sarà lontano da Napoli. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il belga avrà modo di parlare con Max Allegri, sapendo però che il nuovo titolare sarà Rasmus Hojlund. Intanto, cresce l’interesse dell’Atlanta United nei suoi confronti. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“Lukaku ha vissuto in prima persona la passione di Napoli dopo un grande successo. È stato tra i leader dello scudetto 2024-25. È stato in prima fila durante i festeggiamenti: è salito sul bus scoperto, col sigaro in bocca e gli occhi ebri di felicità. E forse è proprio il ricordo di quelle emozioni che oggi rende più difficile il distacco. Lukaku ha il destino segnato, sa che col contratto attuale non può rimanere a Napoli. Lukaku parlerà con Max, consapevole però che il nuovo Napoli avrà in Hojlund l’uomo simbolo dell’attacco. Romelu vuole giocare, sentirsi importante, dimostrare di poter essere ancora un centravanti letale. Si metterà a disposizione in attesa di novità. La Mls resta al momento la pista più calda (l’Atlanta United fa sul serio), ma c’è il nodo cartellino: De Laurentiis vuole 10 milioni per lasciarlo partire. Insomma, si lavorerà per trovare in fretta una soluzione, ma gli scenari sono già delineati”.