Gazzetta – De Bruyne ha già parlato con Allegri: è centrale nel suo progetto

Kevin De Bruyne è tornato a Napoli e ha intenzione di disputare una stagione da protagonista. Il belga è centrale nel progetto di Max Allegri, intenzionato a sfruttare in più modi le sue qualità. Ne parla l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“Kevin ha già respirato di nuovo l’aria di Napoli. E si è lasciato abbracciare dall’entusiasmo della città nella notte del centenario. Pagando a proprie spese un volo privato per esserci, per salire sul palco e sentire l’effetto che fa. Un popolo in adorazione, che ha voglia di vincere ed emozionarsi. De Bruyne ha già avuto modo di parlare con Allegri a margine della grande festa in piazza del Plebiscito. Kevin è centrale nel progetto di Allegri: Max ha voglia di sfruttare il suo talento e la sua leadership, soprattutto nelle grandi notti di Champions. Da mezzala o da sotto-punta, chissà, magari anche come possibile alternativa in regia, come ha fatto lo scorso anno con Modric. De Bruyne e Allegri parleranno a lungo nei prossimi giorni, per entrare in sintonia e cercare il modo più veloce per rendere il Napoli subito competitivo”.