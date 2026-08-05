CdS – Lang, l’Ajax fa sul serio ma serve prima la cessione di Godts al Psg. La situazione

L’Ajax fa sul serio per Noa Lang ma, perché la trattativa possa andare in porto, c’è bisogno della cessione di Mika Godts al Paris Saint-Germain. Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il club parigino è in trattativa con i lancieri per il giovane talento belga, ma ancora lontano dagli oltre 60 richiesti per la cessione. Uno scenario però non impossibile poiché il giocatore ha già trovato un accordo con la società transalpina. Qualora quest’affare milionario andasse in porto, ci sarebbe l’assalto al Napoli per il classe 99, già stato in passato un calciatore dei biancorossi. La proposta potrebbe essere quella di un acquisto a titolo definitivo o di un prestito con obbligo di riscatto. In ogni caso, la cifra si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Di seguito, ecco quanto riportato.



“La distanza tra la domanda degli olandesi e l’offerta del Psg, però, è ancora notevole e la prima proposta da 40 milioni di euro più 5 di bonus praticamente garantiti stata rifiutata con tanto di precisazione: Godts è considerato un elemento fondamentale per puntare alla vittoria del campionato e a una stagione ambiziosa, non è in vendita e potrebbe lasciare Amsterdam soltanto per una proposta da oltre 60 milioni. E non è una strategia: l’Ajax ha già incassato 160 milioni in questo mercato e può permettersi di trattenere il suo giovane talento. Ma lui, beh, ha raggiunto l’accordo con i campioni d’Europa e spinge: ed è per questo che la vicenda di Lang va monitorata attentamente. Valutazione: in Olanda parlano di una cessione a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto per una cifra vicina ai 25 milioni più bonus. Ovvero, l’investimento che un anno fa il Napoli ha confezionato per acquistarlo dal Psv”