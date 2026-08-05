Carratelli: “Lindstrom è il danese che più assomiglia ad Amleto”

Chi è Jesper Lindstrom? Arrivato nel 2023 con grandi aspettative, il danese è oggi un esubero che assomiglia ad Amleto: essere o non essere calciatore, questo è il problema. Ne parla il giornalista Mimmo Carratelli per Il Corriere dello Sport.

“Ovviamente, se parli di Danimarca tocca parlare anche di Amleto. Ma tocca parlare anche di Jesper Graenge Lindstrom, infelice calciatore danese di anni 26 capitato a Napoli nella confusa campagna acquisti l’anno dopo lo scudetto con Spalletti quando Aurelio De Laurentiis, presidente, si mise in testa di fare anche il talent scout e l’uomo mercato, spendendo una ottantina di milioni per imbarcare otto giocatori indefinibili, tra cui il molto indefinibile belga Leander Dendoncker e, soprattutto, il danese Lindstrom, pagato 25 milioni e difficile da piazzare da qualche parte (lo Schalke 04 non l’ha voluto) dopo averlo dato in prestito all’Everton per 2,5 milioni e al Wolfsburg per 1,5. Jesper Graenge Lindstrom è il danese che più assomiglia ad Amleto. Essere o non essere calciatore. Questo è il problema. Ma è soprattutto il problema del Napoli”.