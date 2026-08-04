Spinazzola: “Dobbiamo fare un’importante fase a gironi in Champions”

Leonardo Spinazzola, difensore del Napoli, è stato intervistato da Sky Sport nel corso del ritiro di Castel di Sangro: “A sinistra abbiamo Allison che è un giocatore molto più imprevedibile, poi Scott che è un po’ tutto. Ma sappiamo che dobbiamo lavorare di più a sinistra per quei movimenti che a destra vengono in modo più naturale.

Sappiamo che la Champions è un altro palcoscenico con squadre molto più forte a livello economico e di giocatori. In questo nuovo format però hai molte più possibilità di passare il girone, poi diventa un terno al lotto: dipende da chi prendi e altro. Innanzitutto dobbiamo pensare a crescere ed a fare una buona fase a gironi”.