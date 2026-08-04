Roma perde 1-4 contro Cardiff City, Gasperini chiede quattro rinforzi a 18 giorni dall’inizio della Serie A

A 18 giorni dall’inizio della Serie A, tre grandi club italiani si presentano alla nuova stagione con livelli di preparazione molto diversi. Il 1° agosto la Roma ha perso a sorpresa 1-4 contro il Cardiff City, club del Championship inglese, e dopo la partita Gian Piero Gasperini ha chiesto pubblicamente alla dirigenza di rinforzare la rosa in quattro ruoli. Il giorno dopo Randal Kolo Muani è tornato a Torino, mentre il 4 agosto l’allenatore del Milan Ruben Amorim ha dichiarato di essere soddisfatto della rosa e di voler dare spazio a Luka Modric nel derby in programma contro l’Inter.

La sconfitta della Roma è stata pesante sia nel punteggio che nelle circostanze: all’intervallo la squadra era già sotto 0-3, tra la doppietta di Cian Ashford, il timbro di Yousef Salech e il sigillo finale di Ollie Tanner. Paulo Dybala ha segnato nel secondo tempo, ma ha fallito un rigore. Il giovane centrocampista Muhammed Bah è stato portato via in barella, con una prima diagnosi che oscilla tra distorsione e infortunio al ginocchio destro. Dopo la gara Gasperini non ha usato mezzi termini: «Sono andati via molti giocatori e la rosa va assolutamente completata, lo vede chiunque». L’allenatore ha indicato i ruoli precisi (difensore centrale, esterno e due attaccanti), sottolineando che un club impegnato in Champions League ha bisogno di almeno due giocatori per ruolo.

Un rinforzo è già arrivato: il difensore greco Konstantinos Koulierakis, 23 anni, è passato dal Wolfsburg per circa €17 milioni con bonus, firmando un contratto quinquennale. Le altre richieste della Roma, però, sono molto più onerose. Per Antonio Nusa il RB Leipzig chiede non meno di €55 milioni, mentre per il terzino del Feyenoord Givairo Read i giallorossi sono pronti a offrire €23 milioni più €2 milioni di bonus, cifra superiore alla presunta offerta del Nottingham Forest, ferma a €21 milioni. Risultati come questi nel precampionato sono esattamente ciò che muove le quote dei bookmaker in vista dell’inizio della Serie A: le rose si completano gradualmente, e le quote sullo Scudetto hanno tutto il tempo per oscillare più volte prima del 22 agosto. Le scommesse sportive e i cataloghi di slot spesso convivono negli stessi casinò online, mentre strategie e consigli si trovano su risorse di analisi specializzate: un esempio è SlotTactics, con un’analisi approfondita della slot https://slottactics.com/slots/money-train-3/. Questo non ha alcun collegamento con club specifici né con i risultati del precampionato: è solo un esempio di come le scommesse e le slot convivano nello stesso prodotto di un operatore e interessino lo stesso pubblico.

Alla Juventus la situazione è più tranquilla. Il 2 agosto Kolo Muani è arrivato a Torino: per lui è un ritorno, dopo le presenze nella seconda parte della scorsa stagione. Il club non ha ancora reso pubbliche le condizioni finanziarie ufficiali del trasferimento, quindi è più corretto dire che l’attaccante «è arrivato per completare il trasferimento», non che l’affare sia già chiuso. La squadra di Luciano Spalletti, lo stesso giorno, è partita per Hong Kong per una serie di amichevoli: il 5 agosto contro il Chelsea, l’8 agosto contro l’Inter a Perth, l’11 agosto contro il Palermo, mentre il 23 agosto debutterà in trasferta contro il Frosinone.

Il Milan mostra la maggiore tranquillità. Amorim, in conferenza stampa a Perth, ha detto di essere soddisfatto della rosa dopo l’arrivo di Gonçalo Ramos e Mario Gila, e ha definito gestibile il nodo più delicato di questo mercato rossonero, cioè il futuro contrattuale di Rafael Leão: «Sento che Leão è felice e motivato. Non so cosa accadrà prima della chiusura del mercato, ma la squadra adesso è davvero unita». L’allenatore ha confermato che Modric avrà spazio nel derby contro l’Inter del 5 agosto, anche se il croato, a suo dire, dovrà lottare per un posto. I risultati del precampionato di agosto formalmente non decidono nulla, ma sono proprio loro a mostrare chi sta già costruendo il gioco e chi invece sta ancora costruendo la rosa. La Roma affronterà il Newport il 4 agosto e il Brighton l’8 agosto: a Gasperini resta tempo per correggere la squadra, ma la chiusura del calciomercato si avvicina più in fretta delle trattative per Nusa e Read.