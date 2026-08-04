Il Pampa Sosa: “Il Napoli deve migliorare in Champions, con Spalletti è stato vicino ad uno storico traguardo”

Il Pampa Sosa, ex calciatore del Napoli, ai microfoni di Tele A ha evidenziato come il Napoli debba migliorare nella massima competizione europea, la UEFA Champions League: “Obiettivamente credo che il calcio italiano non sia attrezzato per poter vincere la Champions, ma penso che il calcio italiano sia attrezzato per non fare la figura che ha fatto il Napoli l’anno scorso. Arrivare trentesimo su trentasei, mi sembra che il Napoli possa fare molto di più di quello. Poi una volta che arrivi agli ottavi te la giochi. Il Napoli è stato vicino ad un traguardo straordinario con Spalletti, contro il Milan, ce lo ricordiamo tutti.

L’arbitro Marciniak, polacco, con delle situazioni un po’ complicate nella decisione, sia all’andata che al ritorno. Con i cartellini gialli che poi non consentirono a certi giocatori importanti di giocare. Non vogliamo piangere, è andata così, il Napoli deve pensare a migliorare quello che ha fatto l’anno scorso. Arrivare agli ottavi, giocarsela, magari attraverso il play-off e perché no, sognare di arrivare ai quarti, poi il sorteggio… non si sa mai. Anche i calciatori, quando arrivano in quel periodo, stiamo parlando di febbraio-marzo, hai fatto tutta la stagione con tante criticità a livello fisico, tattico, strategico. Quindi pensiamo a fare un buon campionato e a migliorare quello che abbiamo fatto l’anno scorso in Champions”.