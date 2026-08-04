Fabrizio Romano: “Zeballos ha bloccato per altri 10 giorni i club interessati”

Exequiel Zeballos sta ancora aspettando il Napoli; l’ala del Boca Juniors ha l’accordo con il Napoli da mesi ma l’affare non si è ancora concretizzato.

L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione sui propri canali social: “Zeballos ha fatto di tutto per andare al Napoli. Ha un accordo col Napoli, ama l’idea di giocare nel Napoli ed attende con pazienza. Perché il Napoli non chiude? Perché il Napoli deve fare prime le famose cessioni. L’argentino sta aspettando da metà giugno, ora siamo ad inizio agosto e quindi sta iniziando a guardarsi intorno. Il giocatore non ha rotto il patto fatto col Napoli, l’accordo è valido, ma questa settimana lui e i suoi agenti aspettano delle risposte per capire come procedere e se si può chiudere. Magari se ci saranno cessioni, tipo quella di Noa Lang. Dall’estero ci sono altri club che stanno cercando il giocatore, ma Zeballos risponde ancora: “Aspetto il Napoli, sogno il Napoli e voglio il Napoli”, ma se si va avanti per altri 7-10 giorni allora si rischia di vederlo andare altrove. I tempi sono importanti”.