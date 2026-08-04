Fabbroni: “Ecco chi escluderei dal centrocampo azzurro”

Il giornalista Mario Fabbroni, nel corso della trasmissione “Un Calcio alla Radio” è intervenuto parlando del centrocampo del Napoli: “Un centrocampo con De Bruyne, Vergara e McTominay, tanta qualità e tanto palleggio, magari solo a fine partita. Però direi che un centrocampo ideale può avere McTominay, il suo Rabiot; penso che farà poche partite in panchina. Prevedo una sua stagione dura a livello di presenze, sarà un insostituibile. E penso che anche lobotka sarà insostituibile. E se Anguissa sta bene come fai a rinunciare ad un centrocampo che ha palleggio, incursione e palleggio. Alla fine gira e rigira è difficile fare a meno di questi tre. Il calcio di oggi è più fisico, si preferisce palleggio e protezione. Se andiamo a riprendere le cronache dell’inizio della scorsa stagione, l’auspicio era quello di vedere KDB e Hojlund insieme. Uno che aveva occhi e autostrade da occupare e uno che faccia alla porta aveva capacità di essere innescato sulla corsa. Quell’Hojlund sarebbe stato devastante con KDB dietro. Questa storia è durata poco, per l’infortunio di De Bruyne e Conte pretendeva un gioco da Rasmus un po’ come quello di Lukaku. La coppia devastante MCTominay-Anguissa del primo Scudetto ha sovvertito dei dettami. Entrambi entravano come due soldati pronti a sfondare senza pietà. E questo garantiva grande imprevedibilità. Quel Napoli aveva assunto aura. La mia impressione è che Allegri sia tentato a rimettere Hojlund faccia alla porta. E così penso a KDB molto più vicino a Hojlund. O anche lo stesso Vergara in questo ruolo. Bisogna aspettare per capire le frecce che metterà Allegri“.