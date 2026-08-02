Scotto: “Napoli pronto al primo acquisto, nel giorno del Centenario”

Il Napoli ha festeggiato il centenario della sua storia.

Il giornalista Giovanni Scotto, sul proprio canale YouTube ha aggiornato sul mercato azzurro: “Il Napoli ha messo le mani su Favasuli, calciatore in forza al Catanzaro. Ventidue anni, profilo interessante che non occuperebbe posto in lista perché giovane.

Gutierrez potrebbe andare al Bayer Leverkusen. Sarebbe certamente una operazione importante dal punto di vista economico, ma io vorrei vedere un Napoli ancora più competitivo. Non credo che Olivera e Spinazzola siano più forti di Gutierrez. Per questo motivo il Napoli dovrebbe ingaggiare anche un sostituto dell’ex Girona“.