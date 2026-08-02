Napoli, no allo scambio Gatti-Olivera: De Laurentiis blinda l’uruguaiano

Il Napoli non apre alla cessione di Mathías Olivera. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus avrebbe tentato di avviare una trattativa proponendo uno scambio con Federico Gatti, difensore particolarmente apprezzato da Massimiliano Allegri.

La risposta del club azzurro, però, sarebbe stata immediata: Aurelio De Laurentiis ha respinto la proposta, ritenendo Olivera una pedina fondamentale per il presente e il futuro della squadra. A pesare sulla decisione del Napoli c’è anche la situazione legata a Miguel Gutierrez, sempre più vicino al trasferimento al Bayer Leverkusen. L’eventuale partenza dello spagnolo renderebbe infatti ancora più importante la permanenza dell’esterno uruguaiano, considerato un punto di riferimento sulla fascia sinistra.

Secondo Tuttosport, dopo il rifiuto azzurro la Juventus avrebbe ripreso a valutare altre opzioni per rinforzare il reparto, mantenendo alta l’attenzione su diversi profili, tra cui Andrea Cambiaso e Theo Hernandez.