Napoli, Gutierrez verso il Bayer Leverkusen

Il futuro di Miguel Gutierrez sembra ormai lontano da Napoli. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il club azzurro e il Bayer Leverkusen hanno raggiunto un accordo verbale per il trasferimento del terzino spagnolo.

Dopo una prima proposta da circa 25 milioni di euro più bonus, respinta dalla società partenopea, il club tedesco ha alzato l’offerta fino a 30 milioni di euro garantiti, cifra che avrebbe convinto il Napoli ad aprire definitivamente alla cessione. Nelle prossime ore sono attesi lo scambio dei documenti e la definizione degli ultimi dettagli burocratici.

Come spiegato da Fabrizio Romano, Gutierrez avrebbe già espresso il proprio gradimento per il trasferimento in Bundesliga, senza però esercitare pressioni per lasciare il club azzurro. La decisione del Napoli sarebbe legata soprattutto a valutazioni economiche. Il club, infatti, considera l’offerta del Bayer Leverkusen un’importante opportunità per realizzare una significativa plusvalenza e reinvestire sul mercato. Secondo Romano, la società ha scelto di “fare cassa” davanti a una proposta ritenuta particolarmente vantaggiosa.

Per il Bayer Leverkusen, invece, Gutierrez rappresenta il candidato ideale per raccogliere l’eredità di Alejandro Grimaldo sulla fascia sinistra e rafforzare una rosa che punta a restare protagonista in Germania e in Europa.