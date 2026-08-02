Napoli, Allegri vuole un difensore: Gatti resta il primo obiettivo

Il Napoli continua a muoversi sul mercato per consegnare a Massimiliano Allegri un nuovo rinforzo per il reparto difensivo. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, resta sempre attuale la pista che porta a Federico Gatti, centrale della Juventus particolarmente apprezzato dal tecnico azzurro.

Allegri conosce bene il difensore, avendolo allenato in bianconero, e lo aveva già seguito con interesse anche durante la sua esperienza al Milan. Anche il direttore sportivo Giovanni Manna considera Gatti un profilo ideale, dopo aver già tentato di portarlo a Napoli nella passata stagione. La dirigenza azzurra continua comunque a monitorare altri nomi per completare il reparto arretrato. Tra i profili seguiti c’è Tiago Gabriel del Lecce, valutato circa 30 milioni di euro, e Benoît Badiashile del Chelsea, difensore già osservato dagli uomini mercato del Napoli.

La ricerca del nuovo centrale prosegue: il club vuole individuare il giocatore giusto da inserire nella rosa di Allegri, con l’obiettivo di aumentare qualità e profondità in vista della prossima stagione.