Ministro Abodi: “Napoli è stata la mia prima passione da bambino”

Per la festa del Centenario azzurro, anche il ministro dello sport Andrea Abodi, sul proprio profilo X ha voluto fare gli auguri alla società azzurra: “Un secolo di storia e di racconti, di musica e teatro che si sono trasformati in stadio, di infinita passione e di qualche sofferenza, di lacrime di diverso sapore, da piccoli dolori a infinite gioie, del cuore e dell’amore del popolo, di maschere che tra sole, mare e Vesuvio hanno descritto un’espressività generosa e unica, piena di sentimenti, di giovani promesse e certezze assolute, indelebili come Diego Armando Maradona, nella Città e in tutto il mondo: tutto questo e molto altro è il Napoli.

La sua vita e quella dei milioni di tifosi che le danno sempre più vita. Napoli è stata la mia prima passione da bambino, poco più di sei anni, scoperta e seguita nell’infinito agosto che trascorrevo con i miei genitori ad Abbadia San Salvatore. È stata la squadra del capitano Juliano, di Zoff, Sivori, Altafini, Canè, Barison, Panzanato e tanti altri, una squadra e il suo “colore” che sono rimasti nel mio cuore. I migliori auguri per questo meraviglioso secolo di vita, che ha riempito le vite di tanti, tantissimi e tantissimi altri, attraversando generazioni, tempo e distanze!”.