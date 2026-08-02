La Gazzetta dello Sport celebra il Napoli: “Un secolo di storia azzurra”

Il Napoli conquista la prima pagina dell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che dedica ampio spazio alle celebrazioni per il centenario del club azzurro.

Con il titolo “Un secolo di Napoli”, il quotidiano ripercorre la grande festa organizzata dalla società per celebrare i suoi primi 100 anni di storia, un evento che ha coinvolto tifosi, istituzioni e protagonisti del passato e del presente azzurro.

La rosea sottolinea anche il messaggio lanciato dal presidente Aurelio De Laurentiis al nuovo allenatore Massimiliano Allegri, chiamato a guidare il Napoli in una stagione ricca di ambizioni. L’obiettivo indicato dal patron è chiaro: essere protagonisti in Champions League e riportare il club ai massimi livelli del calcio europeo. Tra celebrazioni, entusiasmo e nuove sfide, il Napoli guarda al futuro senza dimenticare un secolo di storia che lo ha reso uno dei club più amati e seguiti del panorama calcistico italiano.