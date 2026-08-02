Il Mattino celebra il Napoli: 100 anni di passione 

Napoli è protagonista della prima pagina de Il Mattino, che dedica ampio spazio alle celebrazioni per il centenario del club azzurro.

Con il titolo “Napoli, la passione fa 100”, il quotidiano racconta la straordinaria partecipazione dei tifosi alla grande festa organizzata per celebrare i primi cento anni di storia della società partenopea.

Nella serata di ieri, oltre 60mila persone hanno affollato Piazza del Plebiscito, trasformando il cuore della città in un mare azzurro fatto di emozioni, cori e orgoglio per i colori del Napoli. Una cornice spettacolare che ha confermato ancora una volta il legame unico tra la squadra e il suo popolo, protagonista di una celebrazione storica destinata a rimanere nella memoria dei tifosi azzurri.