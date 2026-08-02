CorSport – C’é anche il Napoli su Franco Mastantuono

Franco Mastantuono vuole la Serie A: l’ala destra argentina é in uscita dal Real Madrid, con cui ha giocato 35 partite tra tutte le competizioni, mettendo a segno 3 gol e fornendo 1 assist. Su di lui c’é la Fiorentina: il Presidente del Real, Florentino Perez, e il ds della Viola, Fabio Paratici, sono in buoni rapporti. Ciò potrebbe portare all’arrivo di Mastantuono a Firenze in prestito, con diritto di riscatto e diritto di recompra per i Blancos.

Tuttavia, la Fiorentina non é l’unica interessata all’ex River Plate: ci sono anche il Milan e il Napoli. Inoltre, l’entourage di Mastantuono sembra voler spingere per destinazioni diverse rispetto a Firenze: adesso la decisione spetta al calciatore. A riportare tutto ciò é la Gazzetta Dello Sport.