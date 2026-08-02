Corbo: “De Laurentiis ha salvato il Napoli”

Il giornalista Antonio Corbo, nel suo editoriale per La Repubblica, ha esaltato Aurelio De Laurentiis: “È Aurelio De Laurentiis che salva il Napoli e cambia il calcio italiano. Addio presidenti bollati come ‘ricchi scemi’, ma imprenditori che rischiano, gestiscono, incassano. Che vivono di un calcio diventato finalmente azienda. Rischiavano la bancarotta, portano soldi, scudetti e coppe a casa. De Laurentiis è un audace visionario capace di rilevare un club ormai finito, decotto, inerme.

Il sistema De Laurentiis rappresenta oggi un modello basato su un principio preciso: “Investire per guadagnare”. Il business è ormai una componente imprescindibile del calcio moderno, dove contano tv, sponsor, plusvalenze, marketing creativi. Il Napoli dei cento anni a che punto è? Arriva stanco e un po’ confuso fra le sue troppe anime. È da capire se non riprenda forza la linea di Andrea Chiavelli, benché assente. Ha il culto del risparmio e delle clausole. Si vedrà“.