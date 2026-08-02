Centenario Napoli, l’omaggio di Abodi: “Un secolo di passione e storia”

Anche il ministro dello Sport Andrea Abodi ha voluto rendere omaggio al Napoli nel giorno del suo centenario. Attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo X, Abodi ha celebrato i primi 100 anni di storia del club azzurro, definendolo un simbolo di passione, identità e appartenenza capace di attraversare generazioni e confini.

Nel suo intervento, il ministro ha ricordato come il Napoli rappresenti molto più di una squadra di calcio: un patrimonio fatto di emozioni, sacrifici, successi e figure indimenticabili come Diego Armando Maradona, entrato per sempre nella storia della città e del calcio mondiale.

Abodi ha inoltre raccontato il suo legame personale con i colori azzurri, nato da bambino durante le vacanze estive ad Abbadia San Salvatore, quando seguiva con entusiasmo il Napoli dei campioni come Antonio Juliano, Dino Zoff, Omar Sivori e José Altafini. Il messaggio si conclude con un augurio speciale al club e ai suoi milioni di tifosi, protagonisti di un secolo di storia che continua a regalare emozioni e a unire intere generazioni sotto il segno dell’azzurro.