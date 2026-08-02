Arba: “La situazione Esposito è una sceneggiata napoletana”

A Cagliari è scoppiato il caso Sebastiano Esposito, con il calciatore che ha abbandonato il ritiro.

Il giornalista Vittorio Arba, sui social ha espresso il proprio pensiero: “Quello inizialmente definito cinema mediatico si è trasformato in una sceneggiata napoletana. Una situazione che poteva e doveva essere gestita molto meglio da ambo le parti sin dall’inizio.

Una sconfitta per tutti: da una parte, la società afferma che il giocatore abbia lasciato il ritiro senza autorizzazione; dall’altra, l’agente Mario Giuffredi, in esclusiva ai microfoni di TuttoCagliari, sostiene il contrario e rincara la dose, affermando che ci fosse un accordo tra le parti per concedere qualche giorno di riposo al giocatore, “stressato” dalla situazione. Esposito sarebbe poi dovuto tornare il 5 agosto a disposizione di Pisacane. Volano gli stracci: pessima chiusura del ritiro di Ponte di Legno e inizio di stagione già in salita per il Cagliari, chiamato a disinnescare un’autentica bomba a orologeria a soli 20 giorni dall’inizio del campionato“.