Tmw – Napoli, nuovo nome per il ruolo di vice Di Lorenzo: piace El Ouahdi del Genk

Tra le priorità del mercato estivo del Napoli vi è quella di acquistare un nuovo vice di Giovanni Di Lorenzo. E, tra i vari nomi osservati, spunta fuori anche quello di Zakaria El Ouahdi, terzino di proprietà del Genk. Nazionale marocchino, si tratta di un classe 2001 capace di poter agire anche da esterno alto. I belgi lo valutano per una cifra di circa 15 milioni di euro. A riportare è il portale Tuttomercatoweb.

“Il Napoli è ancora alla ricerca di un giocatore di fascia destra che possa farsi il cambio con capitan Di Lorenzo e secondo le ultime raccolte da TMW uno dei profili seguiti negli ultimi giorni dal ds Manna è quello di Zakaria El Ouahdi del Genk. Classe 2001 che può agire all’occorrenza anche come esterno alto, nei giorni scorsi si era mossa anche la Roma per conoscere la sua situazione col club belga che valuta il cartellino 15 milioni di euro”.