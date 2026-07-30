Tmw – Allegri valuta Folorunsho. Intanto sul mercato si muovono Bologna e Torino

Michael Folorunsho può essere uno dei nomi più caldi del mercato del Napoli. Il centrocampista classe 98 è attualmente alla guida di Max Allegri, che sta valutando se può far parte della rosa azzurra per tutta la stagione. Intanto, Bologna e Torino sono sulle sue tracce, pronte ad affondare un’offerta. A riportare è il portale Tuttomercatoweb.

“Dopo la stagione in prestito al Cagliari, Michael Folorunsho si sta allenando col Napoli di Massimiliano Allegri a Castel di Sangro, col tecnico azzurro che sta valutando il suo rendimento e la sua adattabilità alle idee tattiche prima di prendere una decisione in merito al suo futuro. Sullo sfondo restano però gli interessamenti di mercato, con Bologna e Torino che nelle ultime settimane hanno mostrato apprezzamento verso le sue qualità. Un’indicazione ultima la darà proprio Allegri, con Folorunsho che intanto continua a lavorare col gruppo squadra del Napoli”.