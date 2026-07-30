Segnale positivo per il Napoli da parte di Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne, giocatore belga che da un anno indossa la maglia del Napoli, ha annunciato di essere pronto a prendersi di nuovo la squadra sulle spalle dopo una stagione finita male per colpa di un infortunio, messaggio che ha fatto bene a Massimiliano Allegri, attuale mister della squadra partenopea.
La Gazzetta dello sport testimonia che il giocatore infatti farà presto ritorno dal suo recupero post-mondiale che doveva durare fino ai primi giorni di agosto, dove la squadra si troverà in ritiro a Castel di Sangro, infatti sarà presente alle celebrazioni del Centenario del Napoli che si svolgeranno in piazza Plebiscito.