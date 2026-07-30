Schira – Rao lascia il Napoli: è fatta per il passaggio in prestito al Pisa

Emanuele Rao lascia il Napoli in prestito. Il classe 2006, reduce da un’annata positiva al Bari, ha ottenuto un importante ingaggio in cadetteria. Il Pisa, club che punta a ritornare immediatamente in Serie A, lo ha infatti prelevato a titolo temporaneo. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira sul proprio profilo X, i toscani verseranno ai partenopei un milione di euro per il prestito. Di seguito, ecco quanto riportato. “Affare fatto e confermato! Emanuele Rao ha firmato per il Pisa. Affare in prestito (1 milione di euro) fino a giugno 2027 dal Napoli”.