Schira – Rao lascia il Napoli: è fatta per il passaggio in prestito al Pisa

Scritto da:
Elia Falco
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fonte foto: Ssc Bari

Emanuele Rao lascia il Napoli in prestito. Il classe 2006, reduce da un’annata positiva al Bari, ha ottenuto un importante ingaggio in cadetteria. Il Pisa, club che punta a ritornare immediatamente in Serie A, lo ha infatti prelevato a titolo temporaneo. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira sul proprio profilo X, i toscani verseranno ai partenopei un milione di euro per il prestito. Di seguito, ecco quanto riportato. “Affare fatto e confermato! Emanuele Rao ha firmato per il Pisa. Affare in prestito (1 milione di euro) fino a giugno 2027 dal Napoli”.

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