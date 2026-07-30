Schira – Il Bayer Leverkusen piomba su Gutierrez. Il Napoli fa il prezzo: i dettagli

Il Bayer Leverkusen è interessato a Miguel Gutierrez, terzino sinistro del Napoli. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira sul proprio profilo X, i partenopei avrebbero già fatto il prezzo: 30 milioni di euro. Lo spagnolo, arrivato la scorsa estate dal Girona, ha collezionato in azzurro 36 presenze tra tutte le competizioni, condite da un gol e un assist. Di seguito, ecco quanto riportato. “Il Bayer Leverkusen ha mostrato interesse nel terzino sinistro del Napoli Miguel Gutierrez. Gli azzurri chiedono 30 milioni per la sua cessione”.