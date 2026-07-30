Italiano alla Gazzetta: «Napoli? C’è stima con De Laurentiis, poi lui ha fatto una scelta diversa. Vi racconto»

«Sia chiaro: non ho detto addio al Bologna perché c’era il Napoli. Lo scriva pure». Lo rivela Vincenzo Italiano, allenatore del Besiktas, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Tra gli argomenti, si è parlato anche della trattativa che avrebbe potuto renderlo nuovo allenatore del Napoli, prima che la società virasse su Allegri. A tal proposito, queste sono state le sue dichiarazioni.

Il Bologna ha fatto di tutto per tenerla: vero?

«Confermo. Potevo benissimo continuare ma in alcune storie si va avanti e in altre no. Non c’era più l’impegno europeo, ed essendo abituato negli ultimi 5 anni a farlo, beh, era diventato importante per come sono fatto io. E poi diciamo che un mini-ciclo era giusto che si concludesse: l’aria nuova può fare bene a tutti».

Quindi non c’è stato il Napoli dietro all’addio?

«Con De Laurentiis c’è sempre stata una stima reciproca. Ma si fanno delle scelte e loro hanno preso un grande allenatore. Ma confermo che non me ne sono andato da Bologna perché ero in parola col Napoli. È stata una decisione presa a prescindere».

Ma a quell’incontro a Roma ci andò?

Pausa. «L’argomento è andato in prescrizione».