Il Mattino – Nome nuovo per la difesa: piace Meupiyou dell’Alverca. I dettagli

Spunta un nome nuovo per la difesa del Napoli. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, gli azzurri starebbero seguendo Bastien Meupiyou, difensore di proprietà dei portoghesi dell’Alverca, con cui ha collezionato 32 presenze tra tutte le competizioni in questa stagione. Classe 2006, Ds Manna è interessato a lui da diversi mesi e potrebbe strapparlo per una cifra di circa 15 milioni di euro. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Dalle retrovie spunta un altro profilo: quello di Bastien Meupiyou, francese classe 2006 che piace tantissimo a Manna, seguito ormai da diversi mesi dal ds azzurro. Avrebbe due ottimi pro: l’età giovanissima (è under nelle liste) e il prezzo. L’Alverca – club portoghese che ne detiene il cartellino – può lasciarlo partire per poco più di 15 milioni. Resta sullo sfondo, anche perché la concorrenza non manca (il Borussia e il solito Galatasaray seguono interessate)”.