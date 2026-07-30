Il Mattino – Mercato in uscita, Cheddira e Cajuste con più proposte, Obaretin seguito dal Genoa. Il punto su Lukaku e Lucca

Uno dei principali obiettivi del mercato estivo del Napoli è quello di sfoltire una rosa fin troppo piena di elementi. Ma, quali di questi sono tra i principali candidati a partire? Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino.

“Cheddira tra A e B, Cajuste che vorrebbe restare in A ma ha estimatori in Spagna, Obaretin che potrebbe fare al caso del Genoa. Senza dimenticare i pezzi grossi: anche se per Romelu Lukakul’impressione è che tutto si definisca dopo l’abbraccio con Allegri a Castel di Sangro. Un passaggio obbligato, non scontato. In lista di sbarco ci sono sia Rom che Lucca: al di là delle parole di facciata, infatti, il club azzurro con l’offerta giusta cederebbe l’ex bomber dell’Udinese appena un anno dopo. Un investimento da non prosciugare, ma nemmeno da difendere a tutti i costi”.