Il Mattino – Festa centenario Napoli, saranno presenti diversi elementi del Napoli Legends Club. I nomi

Il Napoli è prossimo a festeggiare il suo centenario. Sabato, a Piazza del Plebiscito, si terrà una festa alla quale parteciperanno anche degli elementi del Napoli Legends Club. Un’associazione che vede tesserati diversi calciatori che hanno fatto la storia del club azzurro. Ma, quali di questi prenderanno parte all’evento? Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino.

“Non ci saranno tutti i 123 associati, un lungo elenco di ex che parte da Luis Vinicio e arriva a Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone e comprende anche Khvicha Kvaratskhelia. Sul palco, tra gli altri, sono attesi Marek Hamsik, lo slovacco-napoletano che è stato capitano tra Paolo Cannavaro e Lorenzo Insigne; Peppe Bruscolotti, che quella fascia l’ha portata al braccio finché non decise di cederla a Diego Maradona ricevendo in cambio la promessa di portare a Napoli lo scudetto; Ruud Krol, l’olandese volante che fece impazzire la folla del San Paolo prima del Pibe; i brasiliani Alemao e Careca, che spesso tornano a Napoli sulle tracce di un passato che grazie all’affetto dei tifosi sentono ancora vivo; Daniel Bertoni, il partner argentino di Diego nelle prime due stagioni; Raffaele Di Fusco, secondo portiere due volte campione d’Italia e uomo spogliatoio, tra i promotori dell’associazione; Gianni Improta ed Enzo Montefusco, il baronetto di Posillipo e il ragazzo dell’Arenaccia che hanno tatuato l’azzurro sulla pelle, come Cané, il brasiliano del Vomero; El Pampa Sosa, primo giocatore tesserato da De Laurentiis e dal dg Pierpaolo Marino per la Napoli Soccer, la società creata dal produttore quando rilevò il club dal fallimento 22 anni fa. E Diego Maradona jr, che si avvicina ai 40 anni e cerca di costruire il suo futuro nel calcio, con l’orgoglio di un cognome e di una storia che saranno ricordati in piazza. Perché dove ci sono Napoli e il Napoli c’è Maradona e infatti è prevista anche la partecipazione dei familiari di Diego in arrivo dell’Argentina, ospiti all’hotel de Bonart in corso Vittorio Emanuele”.