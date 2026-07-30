Gazzetta – McTominay-De Bruyne, il ritorno in punta di piedi e con l’autorevolezza dei fuoriclasse

È arrivato il momento di Scott McTominay e di Kevin De Bruyne. I due centrocampisti si apprestano a riprendere le attività con il Napoli. Max Allegri ha già messo tra gli intoccabili lo scozzese, mentre il belga si prepara a mostrare tutto il suo valore in azzurro dopo una stagione molto complicata. Ne parla l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“Arrivano i mostri, senza enfasi, e si presentano in punta di piedi però con quell’autorevolezza luminosa che appartiene soltanto a chi rientra nella categoria dei fuoriclasse assoluti, padroni di una classe e di quel fascino che stordisce. McTo va prima in mattinata a Castel Volturno e poi nel pomeriggio a Castel di Sangro, l’aspetta Allegri che l’ha sistemato tra gli «intoccabili» di questa sua esperienza e lo ritiene centrale nella propria idea di calcio, perché chi ha piedi solletica pure i pluricampioni d’Italia della panchina, insaziabili esteticamente. E De Bruyne si anticipa un po’, era atteso per il cinque agosto in ritiro, però dopodomani sera sarà in Piazza del Plebiscito, festeggerà i cento anni del Napoli, consapevole di rappresentare un simbolo di questa epoca per ciò ch’è stato nel suo passato e per quel potrà essere nel biennio consegnatogli da Giovanni Manna: «Lui è dentro al Progetto. Ha un contratto che prevede anche l’opzione, alla fine del secondo anno». E dunque, per tacitare qualche refolo di venticello gelido proveniente dagli States, dopo una intervista di Kdb; Manna ha dispensato con l’espressione severa i tratti secchi della politica del Napoli, quindi il pensiero suo e di De Laurentiis & Allegri, e gli ha rispalancato le porte per i sogni: con lui, verrebbe tutto più semplice, of course. E si finirebbe per prendere le cartelle cliniche di quei terribili cinque mesi e buttarle nel cestino oppure no, semplicemente nascoste sotto le statistiche di quel che è stato capace di realizzare in appena 1360′ cinque gol e quattro assist”.

