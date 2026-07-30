CdS – Napoli, il punto sul difensore: sullo sfondo Todibo. Tiago Gabriel costa troppo

Non solo Badiashile che è attualmente il più seguito, il Napoli monitora altri difensori per sostituire l’infortunato Buongiorno. Piace Todibo del West Ham, ma è più indietro rispetto ad altri. In Serie A invece, il preferito è Tiago Gabriel, per cui però il Lecce chiede 30 milioni di euro. Costa invece meno Federico Gatti, pupillo di Allegri: la Juventus lo valuta circa 20 milioni di euro. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Todibo resta sullo sfondo, ma è decisamente dietro nelle gerarchie e poi il West Ham è in trattativa da giorni con l’OM che spinge per l’accordo. In Italia, invece, piace molto Tiago Gabriel, classe 2004, un Under per la lista Serie A. Ma costa tanto, troppo. Il Lecce chiede oltre 30 milioni. Federico Gatti, che Allegri conosce bene, costa meno: 20 milioni. La Juve lo cede. Il Napoli riflette”.