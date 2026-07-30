CdS – Mercato in entrata, per Favasuli accordo possibile in qualsiasi momento. Manca solo l’ok finale per Zeballos

Non solo in uscita, il Napoli lavora per definire anche alcuni affari in entrata. Su tutti, i principali sono Costantino Favasuli del Catanzaro ed Exequiel Zeballos del Boca Juniors. Per il 2004, l’accordo potrebbe arrivare in qualsiasi momento, aspettando prima le cessioni. Per l’agrentino invece è quasi tutto definito, si tratta solo di ricevere l’ok al trasferimento. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“A destra, ad esempio, resta sempre Costantino Favasuli del Catanzaro il favorito. Anche lui è un 2004 e dunque un Under. Accordo possibile in ogni momento. Ma il Napoli, ad oggi, resta in attesa. La priorità è cedere. Vale lo stesso discorso anche per Exequiel Zeballos: accordo totale da tempo col giocatore e intesa a un passo col Boca Juniors per 8-9 milioni. Il talento argentino, anni 24, è in scadenza e aspetta solo l’ok per trasferirsi al Napoli”.