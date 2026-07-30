CdS – McTominay al lavoro da Allegri, il mister sa come metterlo al centro del gioco

Scott McTominay tornerà oggi al lavoro, per la prima volta allenato da Massimiliano Allegri. Il tecnico, nel corso della sua carriera, ha valorizzato diversi centrocampisti, rendendoli molto prolifici in zona gol. Lo scozzese, che ha già in dote 25 gol con il Napoli in due stagioni, potrebbe trovare con lui terreno fertile per fare bene. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Allegri sa già bene come immaginare McTominay al centro del suo calcio e dunque del suo Napoli. Ha una certa sensibilità verso i centrocampisti, sa come farli rendere al massimo. Rabiot con lui ha segnato 22 gol, Khedira 21, Pogba 20. L’elenco è lungo. McTominay è un altro specialista della rete e vorrà confermarsi: 13 il primo anno di cui 12 in Serie A con scudetto e coccarda di Mvp del campionato, 14 nella scorsa stagione in tutte le competizioni. Numeri da nove puro che però di mestiere fa il centrocampista. E Scott, in mediana, sa brillare in ogni posizione. Da interno ma anche da centrale, come al tramonto dell’ultima stagione nel 3-4-2-1 di Conte. Con compiti difensivi e offensivi, con letture preventive da intercettare e poi con gli sprint palla al piede, o i cambi di gioco panoramici per gli esterni. Senza dimenticare gli inserimenti, la specialità della casa. Il pezzo forte di Scott. Questo e altro gli chiederà Allegri, che si affida con fiducia totale ai giocatori di maggior talento”.