CdS – Il Napoli tratta con Badiashile, intesa vicina. Il Chelsea prova a fare muro

Il Napoli continua a trattare per Benoit Badiashile, difensore di proprietà del Chelsea. Giovanni Manna sta cercando di trovare un’intesa economica con l’entourage del francese che, racconta Il Corriere dello Sport, sembra non essere lontana. Poi, servirà trovare un accordo con i Blues che vogliono cedere l’ex Monaco a titolo definitivo, mentre i partenopei puntano al prestito. Di seguito, ecco quanto riportato

“Badiashile, anni 25, ha già aperto al Napoli. Che dialoga con il suo entourage per raggiungere un’intesa economica. Le parti non sono distanti, anzi. Poi, però, servirà la fumata bianca tra i due club. Il Napoli non vuole il giocatore a titolo definitivo. Le qualità sono fuori discussione, ma Badiashile è reduce da una serie di problemi fisici e nell’ultima stagione ha giocato poco: 16 presenze tra Premier (8), Champions (4), FA Cup (2) e Carabao Cup (2). Totale minuti: 1.070. Manna insiste per un prestito. Il Chelsea, che per lui nel 2023 ha investito 35 milioni di sterline, prova a fare muro. Si tratta. E non c’è fretta, ecco perché il ds del Napoli aspetta fiducioso sapendo che il primo step, l’intesa con il giocatore, è già a buon punto”.