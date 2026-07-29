Tuttosport – Theo Hernandez proposto a Napoli e Juventus. Spunta la risposta di Manna

L’edizione odierna di Tuttosport svela uno scoop di mercato che avrebbe del clamoroso: Theo Hernandez è stato proposto in Italia, in particolar modo a Juventus e Napoli. L’Al-Hilal, club in cui milita il terzino, potrebbe lasciarlo partire davanti ad una possibilità concreta. Una di queste riguarda un suo possibile ritorno in Italia. Il suo agente, Manuel García Quilón, lo ha offerto ai bianconeri (che però devono prima liberarsi di Cambiaso) e agli azzurri. Il Ds Giovanni Manna, riporta il quotidiano, non ha chiuso la porta, limitandosi però ad un ‘vediamo’. Vi è però un enorme ostacolo al possibile scenario di mercato: l’ingaggio. L’ex Milan percepisce ben 20 milioni netti in Arabia Saudita. Perché possa riapprodare in Serie A, sarà obbligato a compiere un importante sacrificio economico. Di seguito, il racconto.

“Theo Hernandez spera di rientrare. Di riaffacciarsi al grande calcio e di riprendere in mano una carriera che a quasi 29 anni è tutt’altro che sul viale del tramonto. L’ha dimostrato con la Francia: Theo Hernandez se sta bene ha ancora il suo perché. Ha fisicità e tecnica per dire ancora la propria ad altissimi livelli. Sogna, in particolare, un ritorno in un top club europeo. Per ora l’agente Manuel García Quilón l’ha proposto in Italia: alla Juve e al Napoli. L’ha offerto, l’ha messo sul tavolo e ha fatto capire che alle giuste condizioni può rimettersi in gioco in Serie A. La risposta di Giovanni Manna? Vediamo”.