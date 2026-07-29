Tuttosport – Rosa forte? Ci sono troppi punti interrogativi, uno riguarda i calciatori in scadenza.

Il Napoli ha una rosa forte come decantano Aurelio De Laurentiis, Max Allegri e Giovanni Manna? È una domanda posta da Tuttosport. Secondo quanto raccontato, questa forza al momento è valida solo sulla carta, in quanto sono diversi gli interrogativi. Uno in particolare, riguarda la presenza in rosa di 5 calciatori in scadenza. Di seguito, ecco quanto riportato.

“«È una rosa forte», ripete il trio De Laurentiis-Manna-Allegri, per il momento solo sulla carta: riusciranno tutti i calciatori sui quali Allegri punterà, ad essere all’altezza delle attese? Ci sono tanti – troppi – punti interrogativi. Uno riguarda i 5 azzurri in scadenza il prossimo anno, cioè Anguissa, Meret, Mazzocchi, De Bruyne e Lukaku“.