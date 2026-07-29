Tuttosport – Napoli, restano diversi elementi da tagliare e il monte ingaggi è addirittura aumentato

Come il Napoli opererà sul mercato? Al momento, gli azzurri stanno lavorando sullo sfoltire la rosa. Un progetto che sta proseguendo spedito. Il monte ingaggi però, riporta Tuttosport, non si è abbassato. Anzi, è addirittura incrementato. Inoltre, rimangono ancora diversi elementi da collocare. Di seguito, ecco quanto raccontato.



“L’operazione “sfoltimento rosa” prosegue a passo spedito, anche se il percorso per arrivare al break even resta ancora lungo ed impegnativo. L’ad del Napoli, Andrea Chiavelli, ha dettato la linea che il ds Manna dovrà seguire con puntualità, mentre lui sarà lontano dalle vicende calcistiche: ha programmato un viaggio negli Stati Uniti. Nove calciatori azzurri sono già stati ceduti – nella stragrande maggioranza dei casi a titolo definitivo – per un incasso complessivo di 16,7 milioni. Così il parco giocatori si è ridotto da 47 a 38, ma resta ancora necessario ‘sistemare’ almeno altri 14-15 elementi in esubero. Il direttore sportivo dispone, ormai, di un mese o poco più per individuare le soluzioni che consentano al club di alleggerire il costo del lavoro e, contestualmente, sbloccare le operazioni di mercato in entrata. Al momento, tuttavia, il monte ingaggi non ha registrato alcuna flessione, anzi è salito dai 109 milioni lordi della scorsa stagione agli attuali 125 (comprensivi degli esuberi), ma si arriva addirittura a 150 se si considerano anche i bonus. Si tratta di un incremento del 14,7% che va risolto con la massima urgenza, soprattutto alla luce dell’obiettivo fissato dal presidente De Laurentiis: riportare la massa salariale complessiva in una forbice compresa tra gli 80 e i 90 milioni. In sostanza, restano da tagliare circa 35 milioni di stipendi. Non è un caso che tale cifra coincida esattamente con l’impatto economico di Lukaku e De Bruyne sul bilancio partenopeo. Proprio per questo motivo il club sta valutando di cedere entrambi, oltre a Cajuste, Ngonge, Cheddira, Obaretin e Lindstrom. Questi ultimi 5, fuori dal progetto tecnico, gravano sulle casse societarie per ben 7,3 milioni di ingaggi”.