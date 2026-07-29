Sportitalia – Belghali, il Napoli rimane in corsa insieme ad altre due big. La valutazione del Verona

Scritto da:
Elia Falco
-
fonte foto: Instagram @rafikbelghali17

Rafik Belghali lascerà quasi sicuramente il Verona nel corso di questa sessione di mercato. Il terzino algerino ha impressionato gli addetti ai lavori, tanto da finire sul taccuino di diverse società di Serie A. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato di Sportitalia Alfredo Pedullà, tra queste figura anche il Napoli, che ha effettuato un sondaggio nei giorni scorsi. Rimangono però in corsa anche Roma ed Inter così come la nuova pretendente al calciatore: il Venezia. Negli ultimi giorni è stato registrato un tentativo dei lagunari, società ambiziosa e con tanti milioni da investire sul mercato. L’Hellas valuta il calciatore per una cifra intorno ai 12 milioni di euro.

Articolo precedenteCdS – McTominay tornerà domani al lavoro. Insieme a lui altri due reduci del Mondiale
Articolo successivoTuttosport – Theo Hernandez proposto a Napoli e Juventus. Spunta la risposta di Manna

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE