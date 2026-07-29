Sky – Difesa Napoli, è casting a 4. Intanto il Lecce fa il prezzo per Tiago Gabriel

È casting a 4 per la difesa del Napoli. L’infortunio di Alessandro Buongiorno ha costretto gli azzurri a tornare sul mercato alla ricerca di un nuovo difensore. Secondo quanto riportato da Manuele Baiocchini a Sky Sport i profili nel mirino sono 4: Benoit Badiashile, Federico Gatti, Jean-Clair Todibo e Tiago Gabriel.

“Badiashile del Chelsea, classe 2001, è sicuramente un calciatore che piace al Napoli. Così come ad Allegri piace Gatti, se ne torna a parlare dopo che lo aveva richiesto per il Milan. Piace anche Todibo, torna spesso di moda per diverse squadre. Tiago Gabriel sarebbe invece un investimento per il futuro. Il Lecce chiede 25-30 milioni per un ragazzo giovane con delle ottime potenzialità, così da fare un’altra plusvalenza straordinaria”.