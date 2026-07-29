Romano – Lindstrom, lo Schalke pagherà parte dell’ingaggio. Difesa, il preferito al momento è Badiashile

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, ha svelato alcune novità per quanto riguarda il calciomercato del Napoli sul suo canale YouTube. Secondo quanto da lui riportato, lo Schalke 04 pagherà una parte dello stipendio di Jesper Lindstrom, calciatore di proprietà degli azzurri. Invece, per quanto riguarda la difesa, il preferito tra i nomi più ricercati è quello di Benoit Badiashile del Chelsea, per cui sono stati avviati dei contatti. Di seguito, le sue parole a riguardo.

“Per quanto riguarda il mercato in uscita c’è Lindstrom in destinazione Schalke 04 in prestito. I tedeschi pagheranno una parte dello stipendio ed il giocatore rinuncerà ad una parte dell’ingaggio pur di avere una nuova opportunità. Si è parlato di una possibilità di permanenza da mezz’ala, ma gli azzurri lo hanno sempre considerato un calciatore in uscita. L’idea che il danese potesse rimanere è sempre stata fuori dai piani del club e di Allegri. In difesa si lavora per Badiashile, vi sono stati dei primi contatti e c’è già un’apertura del calciatore. È una possibilità concreta. Parliamo di un calciatore interessante per età e caratteristiche. Non risultano particolari attività su Tiago Gabriel. Il Lecce vuole 30 milioni e ad oggi il Napoli non è disposto ad investirli. Gatti? Se arrivasse un’offerta giusta, la Juventus potrebbe cederlo, che arrivi dal Napoli o da qualsiasi altra squadra. Ad oggi, il preferito è il francese, ma il Napoli è in una fase in cui sta lavorando per sfoltire la rosa. Poi arriverà il momento delle decisioni, quindi aspettiamo la priorità per la difesa”.